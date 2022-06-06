中海油883除淨前股價衝穿14元不是夢？譚智樂：短炒中海油服（02883）更值博

中海油 （00883） 半日股價升逾2%，收報12.3元。中海油今周四（9日）除淨，獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，中海油股價有機會上望14元，但較適合長線部署，現價高追後及可再於10天線及20天線分注溝貨；短線追入中海油服 （02883） 更值博，上望10.5元，9元止蝕。
**重溫《開市追揸沽》港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀**
https：//inews.hket.com/article/3269164
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