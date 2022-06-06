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港交所旗下LME遭控告索償　對港交所（00388）股價影響多大？

 

**重溫《開市追揸沽》港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀**
https：//inews.hket.com/article/3269164

 

香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司
今日 12:45
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港交所旗下LME遭控告索償　對港交所（00388）股價影響多大？

 

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