海螺水泥914股價逆市挫近半成破底　解讀增持海螺環保587是好是壞

海螺水泥 （00914） 股價挫逾半成，破底低見32.5元。獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，短線水泥價格淡，早前股價追跌挫逾一成，海螺水泥現價要抱長線心態，跌穿32元止蝕，水泥股長線未必太差，有國策扶持可守，未有貨可等低位再買入；增持海螺環保 （00587） 對海螺水泥幫助不大。
**重溫《開市追揸沽》港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀**
https：//inews.hket.com/article/3269164
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