新特能源1799股價破頂　追入策略話你知

新特能源 （01799） 股價升逾半成破頂，一度高見20.7元。獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，新特能源受惠內地政策扶持，對於太陽能發電投資力度大，現時估值平，且仍有上升空間，但高追風險大，憂今年出現追調整，策略上建議分注買入，如一注買入宜吼低等19元以下才買入。
**重溫《開市追揸沽》港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀**
https：//inews.hket.com/article/3269164
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