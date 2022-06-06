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Mirror演唱會門票起風波　對電訊盈科（00008）股價有冇影響？

 

**重溫《開市追揸沽》港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀**
https：//inews.hket.com/article/3269164

 

Mirror 演唱會 電訊 門票 演唱會 電訊盈科（00008）
今日 13:15
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