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華虹半導體1347強勢升穿50天線　短炒策略速睇

 

**重溫《開市追揸沽》港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀**
https：//inews.hket.com/article/3269164

 

港股 華虹半導體（01347）
今日 13:30
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