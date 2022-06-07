【「你」想裝修】超殘公屋大改造！ 360呎朗屏邨$50萬翻新媲美新樓慳位設計逐個數

「你」想裝修

翻新公屋難掩喜悅！設計師阿芯為朗屏邨360呎單位全拆改裝，不僅新換全屋鋁窗，同時因應屋主的生活流程，劃分為客飯廳、工作區及睡房等。訂造傢俬是亮點之一，分別選用3款E1級生態板，配合木紋地磚、天花吸頂燈及LED氣氛燈營造效果，新舊對比更令屋主的喜悅升級。