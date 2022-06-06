【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升 嘉信理財林長傑教資產配置攻略

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美國4月個人消費開支（PCE）物價指數按年升6.3%，略高過預期的6.2%；撇除通能源及食品的核心PCE物價按年升4.9%，符合預期。美國通脹現回落迹象，聯儲局會否減慢加息步伐？市場憂慮經濟衰退風險趨升，到底衰退是否真的有機會出現？在各種不明朗因素影響下，如何影響各資產部署？《ET財智TALK》請來嘉信理財理財顧問林長傑，為大家分析宏觀環境，以及展望在美股市場中，有哪些板塊值得留意。