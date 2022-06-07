【靚太安樂窩】居家必備Laurastar LIFT消毒蒸氣燙斗　一次噴霧殺滅99.9% 病毒細菌及微生物

靚太安樂窩

平日出街接觸這麼多人，即使將衣物放入洗衣機清洗，細菌仍可在衣服上存活數天。加上疫情嚴重，如果不想將細菌帶入屋，一件齊集熨燙、掛燙及消毒於一身的燙斗就可以幫助你守護家人健康。今集《靚太安樂窩》為你實測及介紹Laurastar LIFT便攜式三合一消毒蒸氣燙斗，只需5秒就可以有效殺滅99.99%新冠肺炎病毒。

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