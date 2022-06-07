中海油883除淨部署：除淨前 VS 除淨後買入？

高盛料布蘭特原油第三季漲至140美元，中海油 （00883） 股價今早先升後回軟，半日收報12.14元。中海油周四除淨，泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）料中海油除淨後難以填補除淨裂口，會見短期沽壓，建議除淨後等低位買入博贏價。
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