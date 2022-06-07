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比亞迪1211策略跟進：持貨食糊定長揸？

 

**重溫《ET開市直擊》港股下一站上望多少　科技股隨時大翻身？**
https：//inews.hket.com/article/3269853

 

比亞迪股份（01211） 長揸
今日 13:15
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