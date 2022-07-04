讀醫不是名校生的專利，曾在band 2尾中學就讀的Angel，自言讀書底子差，小學英文默書每次只得30分。升上中學之後，她受良師啟發努力學習，考上全級第一，成為該校首位在DSE英文科取得5**的學生，一圓入港大醫科的夢想。
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讀醫不是名校生的專利，曾在band 2尾中學就讀的Angel，自言讀書底子差，小學英文默書每次只得30分。升上中學之後，她受良師啟發努力學習，考上全級第一，成為該校首位在DSE英文科取得5**的學生，一圓入港大醫科的夢想。
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讀醫不是名校生的專利，曾在band 2尾中學就讀的Angel，自言讀書底子差，小學英文默書每次只得30分。升上中學之後，她受良師啟發努力學習，考上全級第一，成為該校首位在DSE英文科取得5**的學生，一圓入港大醫科的夢想。
【童學園】小學成績差英文默書得30分 Band2學生遇良師苦讀考入港大醫科
讀醫不是名校生的專利，曾在band 2尾中學就讀的Angel，自言讀書底子差，小學英文默書每次只得30分。升上中學之後，她受良師啟發努力學習，考上全級第一，成為該校首位在DSE英文科取得5**的學生，一圓入港大醫科的夢想。
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