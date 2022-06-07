日圓再創20年新低　現時是入手機會？

美國十年期債息抽上3厘，日圓再創20年新低，美元兌日圓高見132.64，每百日圓兌港元低見5.922。泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）不認為日圓會無限貶值，日圓貶值令日本進口成本大增，估計日圓再貶值後長線會回歸正常水平，如未入手日圓，現時為入手好時機。

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