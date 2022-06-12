【TOPick柴犬追星】黃婉華主動建議父母離婚　活在當下以舞台分享人生價值

TOPick柴犬追星

畢業於香港演藝學院的黃婉華（Franchesca），早前因為在TVB劇集《金宵大廈2》中演外傭而為觀眾所認識，但演戲終歸只是演活角色的人生，屬於Franchesca的人生又是怎樣呢？

黃婉華接受TOPick專訪，她結集從小女孩成長至輕熟女的成長養份，分享屬於自己一套的生活方程式。

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髮型、化妝：renee_316@reneemakeup

場地：Corner Cafe

記者：梁樂欣、陳淑霖