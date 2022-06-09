藥明生物2269股價續升破頂　已見轉勢訊號可加注？

藥明生物 （02269） 新廠投產，股價5連升，今早逆市升逾1%，一度破頂高見72.1元，富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）分析策略，指股價破位企穩69.55元是轉勢訊號，可慢慢加注，料短線會有獲利盤，略嫌超買，現價位可先等下一個回吐再入場。
**重溫《ET開市直擊》港股、科技股升勢持續？現時追入仲有冇水位**
https：//inews.hket.com/article/3272148
藥明生物 （02269） 新廠投產，股價5連升，今早逆市升逾1%，一度破頂高見72.1元，富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）分析策略，指股價破位企穩69.55元是轉勢訊號，可慢慢加注，料短線會有獲利盤，略嫌超買，現價位可先等下一個回吐再入場。
**重溫《ET開市直擊》港股、科技股升勢持續？現時追入仲有冇水位**
https：//inews.hket.com/article/3272148
藥明生物 （02269） 新廠投產，股價5連升，今早逆市升逾1%，一度破頂高見72.1元，富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）分析策略，指股價破位企穩69.55元是轉勢訊號，可慢慢加注，料短線會有獲利盤，略嫌超買，現價位可先等下一個回吐再入場。
**重溫《ET開市直擊》港股、科技股升勢持續？現時追入仲有冇水位**
https：//inews.hket.com/article/3272148