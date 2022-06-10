螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大

螞蟻IPO重啟傳聞四散，螞蟻集團、中證監齊聲否認重啟IPO計劃，惟路透社有消息指中央已初步批准螞蟻重啟IPO，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）分析指，昨日有消息指螞蟻申請金融牌照已到最後一輪審核，如可批出可視為金融公司，重啟上市有方向，中長線看法偏向樂觀，但料即使再上市，對於阿里 （09988） 炒作將不如2年前強。
**重溫《ET開市直擊》美股急跌觀望通脹數據 螞蟻IPO市場一廂情願？**
https：//inews.hket.com/article/3273151
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