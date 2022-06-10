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港股食糊時機到？恒指跌穿呢個支持會跌得更深

受累外圍加上螞蟻否認重啟IPO，港股今早低開近350點，半日跌幅收窄，微跌40點，收報21828點，成交768億元。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）拆解港股走勢策略，指港股月內已升3000點，回落「唞一唞」是合理，現水平可考慮食部分糊，21300點為重要支持，到位可加注，上望22500點，下半年目標望24000點是合理。

 

**重溫《ET開市直擊》美股急跌觀望通脹數據    螞蟻IPO市場一廂情願？**
https：//inews.hket.com/article/3273151

今日 12:00
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港股食糊時機到？恒指跌穿呢個支持會跌得更深

受累外圍加上螞蟻否認重啟IPO，港股今早低開近350點，半日跌幅收窄，微跌40點，收報21828點，成交768億元。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）拆解港股走勢策略，指港股月內已升3000點，回落「唞一唞」是合理，現水平可考慮食部分糊，21300點為重要支持，到位可加注，上望22500點，下半年目標望24000點是合理。

 

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