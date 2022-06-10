阿里巴巴9988股價由跌轉升　上望幾錢才合理？

螞蟻否認重啟IPO，阿里巴巴 （09988） 股價由跌轉升，一度跌近4%後倒升，低見107元，半日收報113.2元。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）分析指，新經濟股走勢好轉，阿里未炒完料慢慢回升，今早跌幅收窄只是炒螞蟻消息的資金流出，上望120至140元才是合理價位，如可考慮於重貨於103至104元減磅。
**重溫《ET開市直擊》美股急跌觀望通脹數據 螞蟻IPO市場一廂情願？**
https：//inews.hket.com/article/3273151
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