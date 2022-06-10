蔚來9866業績解碼　短線股價分水嶺在此

蔚來 （09866） 業績符合預期，惟績後股價一度急插逾8%，午後跌幅收窄至1%。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）解讀蔚來業績，指第二季盈利預測遜預期，交付量的復甦不及預期強，業績展望問題是股價下跌主因，140元是初步支持，為短期分水嶺，如守到可維持浪高於浪格局，一旦失守即反彈浪完結。
**重溫《ET開市直擊》美股急跌觀望通脹數據 螞蟻IPO市場一廂情願？**
https：//inews.hket.com/article/3273151
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