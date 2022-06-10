由恒地(00012)發展，位於紅磡的大型重建項目必嘉坊‧曦匯，開放無間隔改動示範單位，以26樓P室為藍本，實用面積269平方呎，採1房間隔，單位衣櫃櫃門以木條打造，猶如置身於大自然環境中。
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由恒地(00012)發展，位於紅磡的大型重建項目必嘉坊‧曦匯，開放無間隔改動示範單位，以26樓P室為藍本，實用面積269平方呎，採1房間隔，單位衣櫃櫃門以木條打造，猶如置身於大自然環境中。
今日 15:24
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【示範單位】必嘉坊‧曦匯玄關設空氣過濾 地板採防菌地磚仲可以隔音
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