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【示範單位】必嘉坊‧曦匯玄關設空氣過濾 地板採防菌地磚仲可以隔音

由恒地(00012)發展，位於紅磡的大型重建項目必嘉坊‧曦匯，開放無間隔改動示範單位，以26樓P室為藍本，實用面積269平方呎，採1房間隔，單位衣櫃櫃門以木條打造，猶如置身於大自然環境中。

示範單位
今日 15:24
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【示範單位】必嘉坊‧曦匯玄關設空氣過濾 地板採防菌地磚仲可以隔音

由恒地(00012)發展，位於紅磡的大型重建項目必嘉坊‧曦匯，開放無間隔改動示範單位，以26樓P室為藍本，實用面積269平方呎，採1房間隔，單位衣櫃櫃門以木條打造，猶如置身於大自然環境中。

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【示範單位】必嘉坊‧曦匯玄關設空氣過濾 地板採防菌地磚仲可以隔音
示範單位
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示範單位
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