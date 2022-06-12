藝人張彥博自小父母離異，生長在單親家庭的他卻從來不缺乏愛，阿博坦言媽媽再嫁後令收獲親生爸爸及繼父兩份父愛。繼父於去年病逝，令張彥博學會了珍惜眼前人，愛要及時。張彥博與親父的關係更密切，現正在內地工作的阿博今年未能與親父共渡父親節，他接受Topick記者的訪問時說：「只希望爸爸身體健康。」
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藝人張彥博自小父母離異，生長在單親家庭的他卻從來不缺乏愛，阿博坦言媽媽再嫁後令收獲親生爸爸及繼父兩份父愛。繼父於去年病逝，令張彥博學會了珍惜眼前人，愛要及時。張彥博與親父的關係更密切，現正在內地工作的阿博今年未能與親父共渡父親節，他接受Topick記者的訪問時說：「只希望爸爸身體健康。」
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藝人張彥博自小父母離異，生長在單親家庭的他卻從來不缺乏愛，阿博坦言媽媽再嫁後令收獲親生爸爸及繼父兩份父愛。繼父於去年病逝，令張彥博學會了珍惜眼前人，愛要及時。張彥博與親父的關係更密切，現正在內地工作的阿博今年未能與親父共渡父親節，他接受Topick記者的訪問時說：「只希望爸爸身體健康。」
【湊得輕鬆啲】繼父病逝學懂珍惜眼前人 張彥博與生父關係更密切：只希望爸爸身體健康
藝人張彥博自小父母離異，生長在單親家庭的他卻從來不缺乏愛，阿博坦言媽媽再嫁後令收獲親生爸爸及繼父兩份父愛。繼父於去年病逝，令張彥博學會了珍惜眼前人，愛要及時。張彥博與親父的關係更密切，現正在內地工作的阿博今年未能與親父共渡父親節，他接受Topick記者的訪問時說：「只希望爸爸身體健康。」
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