出身屯門公屋的盛勁為，大學時期花了3年時間轉換人生軌道，考了3次終於如願成為機師。一場疫情令航空業停頓，已經是副機長的盛勁為，本來努力朝機長的目標出發，一場疫情卻令他被捲入裁員潮，「鐵飯碗」瞬間被打破，過往的努力都付諸流水，盛勁為灰心過後，他決定重新再出發。
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出身屯門公屋的盛勁為，大學時期花了3年時間轉換人生軌道，考了3次終於如願成為機師。一場疫情令航空業停頓，已經是副機長的盛勁為，本來努力朝機長的目標出發，一場疫情卻令他被捲入裁員潮，「鐵飯碗」瞬間被打破，過往的努力都付諸流水，盛勁為灰心過後，他決定重新再出發。
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出身屯門公屋的盛勁為，大學時期花了3年時間轉換人生軌道，考了3次終於如願成為機師。一場疫情令航空業停頓，已經是副機長的盛勁為，本來努力朝機長的目標出發，一場疫情卻令他被捲入裁員潮，「鐵飯碗」瞬間被打破，過往的努力都付諸流水，盛勁為灰心過後，他決定重新再出發。
【童學園】公屋仔獲派英中升港大做機師 盛勁為鐵飯碗破碎：世界沒有絕對
出身屯門公屋的盛勁為，大學時期花了3年時間轉換人生軌道，考了3次終於如願成為機師。一場疫情令航空業停頓，已經是副機長的盛勁為，本來努力朝機長的目標出發，一場疫情卻令他被捲入裁員潮，「鐵飯碗」瞬間被打破，過往的努力都付諸流水，盛勁為灰心過後，他決定重新再出發。
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