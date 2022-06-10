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【膠戰SSP】六膠聚首再放笑彈　岑珈其做真男人阿正肥腸玩地底情

ViuTV綜藝節目《膠戰》系列大受歡迎，「6膠」的呂爵安（Edan）、岑珈其（爺爺）、黃正宜（阿正）、魏浚笙（Jeffrey）、劉沛蘅（Hillary）及徐浩昌（肥腸）今天（9日）現身海洋公園為《膠戰SSP》——《膠戰盛夏祭！爭奪高級浴衣大作戰！》進行拍攝，傳媒到場探班。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3273552/

記者：梁樂欣、馮雪怡

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【膠戰SSP】六膠聚首再放笑彈　岑珈其做真男人阿正肥腸玩地底情

ViuTV綜藝節目《膠戰》系列大受歡迎，「6膠」的呂爵安（Edan）、岑珈其（爺爺）、黃正宜（阿正）、魏浚笙（Jeffrey）、劉沛蘅（Hillary）及徐浩昌（肥腸）今天（9日）現身海洋公園為《膠戰SSP》——《膠戰盛夏祭！爭奪高級浴衣大作戰！》進行拍攝，傳媒到場探班。

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記者：梁樂欣、馮雪怡

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