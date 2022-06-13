【地產站Weekly Talk】第二幅「限呎」住宅官地本周截標 測量師評析罕有市區靚地

地產站Weekly Talk

灣仔皇后大道東269號的住宅官地本周五（17日）截標，地皮同樣設有280平方呎的「限呎」條款，究竟是次會否如首幅「限呎」屯門住宅地一樣，流標收場？地皮有什麼優點及缺點？日後發展商會傾向發展哪類單位？測量師對增加房屋供應有何看法？本集請到第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國，與觀眾實地視察，及評析地皮。

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