航運股高峰期已過？前景分析+3大自保策略速睇

航運股齊跌，太平洋航運 （02343） 股價破底，藍籌新貴東方海外 （00316） 、中遠海控 （01919） 跌逾2%，獨立股評人譚智樂（Arnold）指如運價下跌，航運股估值平但有下調空間，市場料板塊高峰期已過，現時買入會「焗守」 ，建議三大策略：（1）做好風險管理為主、（2）低位有貨可食部分糊、（3）策略小心為妙。
**重溫《ET開市直擊》通脹數據「東降西升」 聯儲局議息怎預示？**
https：//inews.hket.com/article/3274827
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