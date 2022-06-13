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趁加息買銀行股？譚智樂：太天真　盤點銀行股高通脹下兩大風險

美國通脹再創40年新高，超出市場預期，聯儲局今周議息，市場對加息憂慮升溫，可借勢買入銀行股？獨立股評人譚智樂（Arnold）指憧憬大幅加息買銀行股「太天真」，指銀行股在高通脹下有兩大風險，（1）隨時有企業倒閉，面對壞賬風險、（2）面對滯脹情況，料利率增加令借貸者減少，反之儲款息率升，息差未必擴闊。

 

**重溫《ET開市直擊》通脹數據「東降西升」　聯儲局議息怎預示？**
https：//inews.hket.com/article/3274827

 

美國聯儲局 議息 通脹 加息
今日 13:45
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趁加息買銀行股？譚智樂：太天真　盤點銀行股高通脹下兩大風險

美國通脹再創40年新高，超出市場預期，聯儲局今周議息，市場對加息憂慮升溫，可借勢買入銀行股？獨立股評人譚智樂（Arnold）指憧憬大幅加息買銀行股「太天真」，指銀行股在高通脹下有兩大風險，（1）隨時有企業倒閉，面對壞賬風險、（2）面對滯脹情況，料利率增加令借貸者減少，反之儲款息率升，息差未必擴闊。

 

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