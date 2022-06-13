將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
憧憬內地更多內房政策　邊3隻內房股可留意

通脹數據「東降西升」，內地5月份CPI升2.1%，低於市場預期，市場憧憬有更多內房政策，哪些內房股可留意？獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，一線城市樓市好轉，內地樓市才會回穩，料內房不會很快復甦，內房股可選資產負債較穩陣的中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、越秀地產 （00123） ，宜分注買入。

 

**重溫《ET開市直擊》通脹數據「東降西升」　聯儲局議息怎預示？**
https：//inews.hket.com/article/3274827

今日 14:15
詳情
×

憧憬內地更多內房政策　邊3隻內房股可留意

通脹數據「東降西升」，內地5月份CPI升2.1%，低於市場預期，市場憧憬有更多內房政策，哪些內房股可留意？獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，一線城市樓市好轉，內地樓市才會回穩，料內房不會很快復甦，內房股可選資產負債較穩陣的中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、越秀地產 （00123） ，宜分注買入。

 

**重溫《ET開市直擊》通脹數據「東降西升」　聯儲局議息怎預示？**
https：//inews.hket.com/article/3274827