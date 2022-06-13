跌市買收息股　中移動（00941）VS 港燈 （02638）點揀？

港股午後一度急插逾800點，跌穿兩萬一，低見20993點，大跌市買收息股揀中移動 （00941） 抑或港燈 （02638） ？獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，中移動可跟市跌至46元水平，現市況要賺息賺價難，要分2注兼用長時間；如想一注買入收息可揀港燈，最多賺息蝕價，可用時間撼贏，料跟通脹賺息。
**重溫《ET開市直擊》通脹數據「東降西升」 聯儲局議息怎預示？**
https：//inews.hket.com/article/3274827
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