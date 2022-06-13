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通脹受惠股有冇炒作？能源股、食品期貨可否入手

 

**重溫《ET開市直擊》通脹數據「東降西升」　聯儲局議息怎預示？**
https：//inews.hket.com/article/3274827

 

美國聯儲局 通脹 食品 期貨 受惠股
今日 16:15
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通脹受惠股有冇炒作？能源股、食品期貨可否入手

 

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