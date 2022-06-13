美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續　加息預期有變數？

美國聯儲局周四凌晨議息結果，通脹高企，令加息預期升溫，市場關注主席鮑威爾在會後記者會的放鷹程度，獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，油價料長時間企100美元之上，會有較多聲音促聯儲局劇烈加息，料今周議息仍加息半厘，惟市場憂9月加息有變數，十年期債息反映市場憂儲局利率加至3至3.5厘。

**重溫《開市追揸沽》通脹數據「東降西升」 聯儲局議息怎預示？**

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