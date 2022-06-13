【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941）

中移動 （00941） 股價跟大市回落，跌逾1%，收報49.45元。獨立股評人梁耀康睇好中移動業務穩健，走勢做圓頂，加上息率逾8厘，在跌市下防守性強，亦有回購憧憬，建議投資者可考慮部署收集，睇咩價位買入？立即點擊收看／收聽。
*重溫《ET講股通》梁耀康：驚加息
https：//inews.hket.com/article/3275276
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