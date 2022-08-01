「字乃人之衣冠」，很多老師都對學生的寫字功課嚴謹，常被老師用紅筆圈出一個個錯字，令不少父母疑惑真的寫錯了嗎？抑或老師矯枉過正？今集《童學園》邀請到蕭欣浩博士為大家解答一下小朋友「寫錯字」的原因。
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「字乃人之衣冠」，很多老師都對學生的寫字功課嚴謹，常被老師用紅筆圈出一個個錯字，令不少父母疑惑真的寫錯了嗎？抑或老師矯枉過正？今集《童學園》邀請到蕭欣浩博士為大家解答一下小朋友「寫錯字」的原因。
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「字乃人之衣冠」，很多老師都對學生的寫字功課嚴謹，常被老師用紅筆圈出一個個錯字，令不少父母疑惑真的寫錯了嗎？抑或老師矯枉過正？今集《童學園》邀請到蕭欣浩博士為大家解答一下小朋友「寫錯字」的原因。
【童學園】小朋友寫字功課常被畫紅圈 蕭欣浩博士分享小學生常犯錯字
「字乃人之衣冠」，很多老師都對學生的寫字功課嚴謹，常被老師用紅筆圈出一個個錯字，令不少父母疑惑真的寫錯了嗎？抑或老師矯枉過正？今集《童學園》邀請到蕭欣浩博士為大家解答一下小朋友「寫錯字」的原因。
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