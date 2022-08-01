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【童學園】小朋友寫字功課常被畫紅圈　蕭欣浩博士分享小學生常犯錯字

「字乃人之衣冠」，很多老師都對學生的寫字功課嚴謹，常被老師用紅筆圈出一個個錯字，令不少父母疑惑真的寫錯了嗎？抑或老師矯枉過正？今集《童學園》邀請到蕭欣浩博士為大家解答一下小朋友「寫錯字」的原因。

了解更多有關蕭博士的資訊：https://topick.hket.com/article/2423375/

老師 博士
童學園
今日 10:00
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【童學園】小朋友寫字功課常被畫紅圈　蕭欣浩博士分享小學生常犯錯字

「字乃人之衣冠」，很多老師都對學生的寫字功課嚴謹，常被老師用紅筆圈出一個個錯字，令不少父母疑惑真的寫錯了嗎？抑或老師矯枉過正？今集《童學園》邀請到蕭欣浩博士為大家解答一下小朋友「寫錯字」的原因。

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