科技股低撈定散水？兩大策略話你知

港股重上兩萬一，科技股股價回升，美團 （03690） 升逾3%，京東升近2%，騰訊 （00700） 靠穩，華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）分析科技股策略，建議持貨者如低位買入，現時有盈利宜「見好就收」；如不慎近期買入摸頂，要留意港股能否50天線20946點，一旦失守要忍痛止蝕，亦要留意美國加息步伐。
**重溫《ET開市直擊》港股升勢已完？科技股低撈定散水**
https：//inews.hket.com/article/3275777
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