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中移動941跌穿50元　把握時機買入收息？

中移動 （00941） 股價偏軟，徘徊於50元之下，現價宜把握時機買入收息？華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）分析策略，指中移動波幅不大，由4月高位56.1元，至今已回吐至3月低位47.8元，想買入可再觀望2-3日，如不跌穿49元可開始吸納，跌穿則留意47元水平，如有支持可部署入市。

 

**重溫《ET開市直擊》港股升勢已完？科技股低撈定散水**
https：//inews.hket.com/article/3275777

今日 15:00
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中移動941跌穿50元　把握時機買入收息？

中移動 （00941） 股價偏軟，徘徊於50元之下，現價宜把握時機買入收息？華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）分析策略，指中移動波幅不大，由4月高位56.1元，至今已回吐至3月低位47.8元，想買入可再觀望2-3日，如不跌穿49元可開始吸納，跌穿則留意47元水平，如有支持可部署入市。

 

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