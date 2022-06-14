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聯儲局加息幾多厘都死？道指呢個支持位要睇實

美國通脹意外再攀頂，摩通、高盛等多間大行均預期美國聯儲局本周加息將0.75厘，利率期貨亦反映加息0.75厘的機率增至9成；華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）分析指，通脹及加息憂慮升溫，無論儲局加息半厘抑或0.75厘，市場都會解讀成負面，美股同樣受壓，要留意道指30000點是否有支持，一旦跌穿繼續受壓的機會高。

 

**重溫《ET開市直擊》港股升勢已完？科技股低撈定散水**
https：//inews.hket.com/article/3275777

 

道瓊斯工業平均指數 加息 美國聯儲局 港股
今日 17:57
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聯儲局加息幾多厘都死？道指呢個支持位要睇實

美國通脹意外再攀頂，摩通、高盛等多間大行均預期美國聯儲局本周加息將0.75厘，利率期貨亦反映加息0.75厘的機率增至9成；華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）分析指，通脹及加息憂慮升溫，無論儲局加息半厘抑或0.75厘，市場都會解讀成負面，美股同樣受壓，要留意道指30000點是否有支持，一旦跌穿繼續受壓的機會高。

 

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