聯儲局加息幾多厘都死？道指呢個支持位要睇實

美國通脹意外再攀頂，摩通、高盛等多間大行均預期美國聯儲局本周加息將0.75厘，利率期貨亦反映加息0.75厘的機率增至9成；華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）分析指，通脹及加息憂慮升溫，無論儲局加息半厘抑或0.75厘，市場都會解讀成負面，美股同樣受壓，要留意道指30000點是否有支持，一旦跌穿繼續受壓的機會高。

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