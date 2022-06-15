【2分鐘睇樓團】深水埗地膽「兩餸飯Ali」帶睇曉悅特色放盤 最鐘意開放式廚房 喺到煮嘢食好寫意！

2分鐘睇樓團

深水埗到長沙灣一帶，一向被人形容為香港舊區，但隨著近年有多個新盤落成，加上附近開了不少特色店舖和Cafe，深水埗慢慢變成文青集中地。正因如此，不少年青人想在這一區搵上車盤，今集《2分鐘睇樓團》就請來在深水埗土生土長、人稱「兩餸飯Ali」的Husky，擔任靚女嘉賓，與我們一齊睇深水埗的曉悅高層，其中一戶534呎2房的特色放盤，身為飲食界KOL的她最鍾意放盤的開放式廚房，單位走輕奢工業風設計，叫價$1,350萬！