蒙牛（02319）跌極冇起色 現時撈貨值唔值博？

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內地政策支持內需行業，但蒙牛乳業
（02319）
股價卻未見起色，由3月高位計，至今累跌28%，貼近52周低位。究竟現時撈貨的話，值博率有幾高？記得收看今集《溫股知新》就一清二楚。
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（02319）
股價卻未見起色，由3月高位計，至今累跌28%，貼近52周低位。究竟現時撈貨的話，值博率有幾高？記得收看今集《溫股知新》就一清二楚。
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