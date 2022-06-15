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蒙牛（02319）跌極冇起色 現時撈貨值唔值博？

內地政策支持內需行業，但蒙牛乳業 （02319） 股價卻未見起色，由3月高位計，至今累跌28%，貼近52周低位。究竟現時撈貨的話，值博率有幾高？記得收看今集《溫股知新》就一清二楚。

港股 技術分析 美股 財政政策 撈貨 值博率 蒙牛乳業（02319） 行業
今日 11:10
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蒙牛（02319）跌極冇起色 現時撈貨值唔值博？

內地政策支持內需行業，但蒙牛乳業 （02319） 股價卻未見起色，由3月高位計，至今累跌28%，貼近52周低位。究竟現時撈貨的話，值博率有幾高？記得收看今集《溫股知新》就一清二楚。