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蔚來9866愈升愈勁　現價追入仲有幾多水位？

蔚來 （09866） 推新電動車，股價勁升逾14%，半日收報151.8元，中概汽車股受捧，蔚來現價追入仲有幾多水位？獨立股評人唐牛分析指，蔚來現價追入上望前頂165元。

 

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今日 12:15
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蔚來9866愈升愈勁　現價追入仲有幾多水位？

蔚來 （09866） 推新電動車，股價勁升逾14%，半日收報151.8元，中概汽車股受捧，蔚來現價追入仲有幾多水位？獨立股評人唐牛分析指，蔚來現價追入上望前頂165元。

 

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