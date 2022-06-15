將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
美國聯儲局加息0.75厘更好？ 唐牛：加息半厘難搞　憂拉長加息戰線

 

**重溫《ET開市直擊》港股繼續跑嬴美股？環球聚焦儲局議息**
https：//inews.hket.com/article/3276777

 

美國聯儲局 美國 加息
今日 16:30
詳情
×

美國聯儲局加息0.75厘更好？ 唐牛：加息半厘難搞　憂拉長加息戰線

 

**重溫《ET開市直擊》港股繼續跑嬴美股？環球聚焦儲局議息**
https：//inews.hket.com/article/3276777

 