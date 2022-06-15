電訊盈科008賣資產谷娛樂業務？比較香港電訊6823收息揀邊隻

電訊盈科 （00008） 擬向聯想 （00902） 出售ITS業務，獨立股評人唐牛指電訊盈科過去2年內很多資本動作，料背後有搞作，現價8厘息，炒「Mirror」前景，作為分散投資可買入；至於香港電訊 （06823） 股價平靜不波動，每年均增加派息，2隻收息股也可買入，香港電訊可現價分注或等息率至7厘才買入。
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https：//inews.hket.com/article/3276777
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