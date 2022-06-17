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【地區‧人‧情】下半年喺咪入市好時機？ 七師傅︰如果你擔心工作 建議租樓！

壬寅虎年的流年值卦為「艮」卦，指：「富者越富，強者越強」格局。回顧2022年上半年疫情反覆，新盤推售受阻，二手交投亦下跌，隨次季疫情緩和，政府放寬社交距離措施，社會經濟復甦，整體住宅交投回升。踏入下半年，對於年青人來說是否好的時機入市？著名玄學家七仙羽（七師傅）回應，如果大家擔心下半年或明年的工作前景，建議大家不要急買樓，可先租樓！

地區‧人‧情
今日 12:00
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【地區‧人‧情】下半年喺咪入市好時機？ 七師傅︰如果你擔心工作 建議租樓！

壬寅虎年的流年值卦為「艮」卦，指：「富者越富，強者越強」格局。回顧2022年上半年疫情反覆，新盤推售受阻，二手交投亦下跌，隨次季疫情緩和，政府放寬社交距離措施，社會經濟復甦，整體住宅交投回升。踏入下半年，對於年青人來說是否好的時機入市？著名玄學家七仙羽（七師傅）回應，如果大家擔心下半年或明年的工作前景，建議大家不要急買樓，可先租樓！

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