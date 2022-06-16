加息受惠股炒邊隻？滙豐005 VS 渣打2888 VS 中銀香港2388點揀

美國聯儲局宣布加息0.75厘，加息受惠股逆市造好，滙豐 （00005） 升逾1%，渣打 （02888） 升逾2%。國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）分析策略，滙豐48元水平買入值博空間較大，上望55元止賺，料2年內受加息周期見升浪，建議選渣打 （02888） 更好，中長線料跑嬴滙豐。
**重溫《ET開市直擊》聯儲局激進加息0.75厘 港股、美股後市點睇**
https：//inews.hket.com/article/3277866
美國聯儲局宣布加息0.75厘，加息受惠股逆市造好，滙豐 （00005） 升逾1%，渣打 （02888） 升逾2%。國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）分析策略，滙豐48元水平買入值博空間較大，上望55元止賺，料2年內受加息周期見升浪，建議選渣打 （02888） 更好，中長線料跑嬴滙豐。
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