阿里巴巴9988有望重登170元水平？上望兩大目標價速睇

阿里巴巴 （09988） 半日股價逆市靠穩，升不足1%，收報105.7元。國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）分析阿里巴巴策略及前景，指阿里績後轉勢，100元以上位置有支持，如螞蟻真正分拆上市，可上望140元裂口高位，或重上招股價170元水平，他認為最壞情況已過，值得睇好，持貨短線跌穿103至104元才止賺食糊。
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https：//inews.hket.com/article/3277866
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