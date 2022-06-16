憧憬內地政策谷經濟　2大板塊、4隻港股值得留意

內地5月「三頭馬車」表現全勝預期，憧憬內地再有政策出台谷經濟，國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）推介2大板塊、4隻港股：料內地推出新措施谷消費，睇好汽車股可受惠，比亞迪 （01211） 可於10天線290元部署買入；低殘內需股李寧 （02331） 、安踏 （02020） 、特步國際 （01368） 亦可留意。
**重溫《ET開市直擊》聯儲局激進加息0.75厘 港股、美股後市點睇**
https：//inews.hket.com/article/3277866
內地5月「三頭馬車」表現全勝預期，憧憬內地再有政策出台谷經濟，國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）推介2大板塊、4隻港股：料內地推出新措施谷消費，睇好汽車股可受惠，比亞迪 （01211） 可於10天線290元部署買入；低殘內需股李寧 （02331） 、安踏 （02020） 、特步國際 （01368） 亦可留意。
**重溫《ET開市直擊》聯儲局激進加息0.75厘 港股、美股後市點睇**
https：//inews.hket.com/article/3277866
內地5月「三頭馬車」表現全勝預期，憧憬內地再有政策出台谷經濟，國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）推介2大板塊、4隻港股：料內地推出新措施谷消費，睇好汽車股可受惠，比亞迪 （01211） 可於10天線290元部署買入；低殘內需股李寧 （02331） 、安踏 （02020） 、特步國際 （01368） 亦可留意。
**重溫《ET開市直擊》聯儲局激進加息0.75厘 港股、美股後市點睇**
https：//inews.hket.com/article/3277866