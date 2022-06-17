陳奐仁（Hanjin）活躍於香港樂壇，現時兼任歌手、作曲人等多個身份，除了發展音樂事業外，Hanjin於去年3月推出自己製作的音樂NFT，成為全球首個推出音樂NFT的華語音樂人。他一共推出了3個NFT作品，分別是《nobody gets me 》、《The XXXX Is An NFT》及《Hamsterz》。Hanjin指，創作音樂NFT的初衷是希望可以為音樂創作者打開新的生存空間，他眼見香港的音樂創作者或藝術創作者，因為產品變成免費商品難有生存空間，令他決心成為音樂創作者先鋒，望能打開財路解決困境。
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陳奐仁（Hanjin）活躍於香港樂壇，現時兼任歌手、作曲人等多個身份，除了發展音樂事業外，Hanjin於去年3月推出自己製作的音樂NFT，成為全球首個推出音樂NFT的華語音樂人。他一共推出了3個NFT作品，分別是《nobody gets me 》、《The XXXX Is An NFT》及《Hamsterz》。Hanjin指，創作音樂NFT的初衷是希望可以為音樂創作者打開新的生存空間，他眼見香港的音樂創作者或藝術創作者，因為產品變成免費商品難有生存空間，令他決心成為音樂創作者先鋒，望能打開財路解決困境。
今日 20:00
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【理財StarTalk】陳奐仁推音樂NFT殺出財路 昐打破樂壇困境改善創作人收入
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