陳奐仁推音樂NFT殺出財路　昐打破樂壇困境改善創作人收入

陳奐仁(Hanjin)活躍於香港樂壇,現時兼任歌手、作曲人等多個身份,除了發展音樂事業外,Hanjin於去年3月推出自己製作的音樂NFT,成為全球首個推出音樂NFT的華語音樂人。他一共推出了3個NFT作品,分別是《nobody gets me 》、《The XXXX Is An NFT》及《Hamsterz》。Hanjin指,創作音樂NFT的初衷是希望可以為音樂創作者打開新的生存空間,他眼見香港的音樂創作者或藝術創作者,因為產品變成免費商品難有生存空間,令他決心成為音樂創作者先鋒,望能打開財路解決困境。