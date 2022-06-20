【地產站Weekly Talk】政府立法禁追租 專業律師拆解灰色地帶免租客業主誤墮法網

地產站Weekly Talk

為了減輕第5波疫情對租戶的經濟壓力，早前政府立法，以禁止業主向指定行業的租戶追租。雖然隨疫情稍微緩和，不少商店陸續恢復業務，但是這些法律條文有什麼灰色地帶值得業主及租客留意？涉事業主可如何面對供樓壓力？業主及租客應如何保障自己？本集請到葉冬生律師跟大家拆解，及分析相關的法律問題。

想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。