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【ET財經早點1分鐘】納指瀉4%創逾年半低 Tesla跌9% 夜期跌212點 摩通指英美有8成衰退風險

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【ET財經早點1分鐘】納指瀉4%創逾年半低 Tesla跌9% 夜期跌212點 摩通指英美有8成衰退風險

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【ET財經早點1分鐘】納指瀉4%創逾年半低 Tesla跌9% 夜期跌212點 摩通指英美有8成衰退風險
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今日 06:45
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【ET財經早點1分鐘】儲局激進加息「安撫」市場 道指升303點 鮑威爾稱7月再加半厘或0.75厘 年底前或共加1.65厘
ET財經早點1分鐘
07:03 2022/06/16
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1:53
【ET財經早點1分鐘】美長債息曾越3.5厘 道指跌納指升 中概股指數反升7% 力撑夜期
ET財經早點1分鐘
07:01 2022/06/15
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1:52
【ET財經早點1分鐘】美債息11年高美滙20年高 道指曾瀉千點 夜期跌289點 阿里美股低港7%
ET財經早點1分鐘
06:53 2022/06/14
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1:45
【ET財經早點1分鐘】聯儲局周四勢將加息 遏40年來最高通脹 夜期急瀉369點 美2年債息破金融海嘯頂
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/06/13
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1:48
【ET財經早點1分鐘】美5月通脹今晚揭盅 道指恐慌跌638點 夜期跌266點 中概股指數急瀉7%
ET財經早點1分鐘
06:48 2022/06/10
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【ET財經早點1分鐘】阿里美股升15% 騰訊ADR突破400元關 耶倫：未來幾周或調整對中國3000億美元關稅
ET財經早點1分鐘
06:50 2022/06/09
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【ET財經早點1分鐘】美債息回軟 道指急升264點 夜期抽升253點 中概股指數突破100天綫
ET財經早點1分鐘
06:51 2022/06/08
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【ET財經早點1分鐘】美債息再升穿3厘 道指僅升16點 日圓創20年低 兌港元再跌穿6算
ET財經早點1分鐘
06:50 2022/06/07
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【ET財經早點1分鐘】美團ADR發力 夜期挾升313點 周大福周四放榜 收入料近千億新高
ET財經早點1分鐘
06:51 2022/06/06
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【ET財經早點1分鐘】摩通CEO戴蒙警告 要為經濟颶風做準備 道指700點波幅 6月首日下跌
ET財經早點1分鐘
06:59 2022/06/02
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【ET財經早點1分鐘】拜登：抗擊通脹是儲局主要職責 道指跌222點 夜期跌260點
ET財經早點1分鐘
06:55 2022/06/01
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【ET財經早點1分鐘】夜期跌80點 中國官方PMI今揭盅 儲局理事沃勒撑 未來幾次會議各加息0.5厘
ET財經早點1分鐘
07:02 2022/05/31
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【ET財經早點1分鐘】滙豐ADR挑戰1個月高位 夜期漲百點 上海推重振經濟計畫 內銀谷放貸力度
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/05/30
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【ET財經早點1分鐘】美滙跌穿102 納指大升2.7% 阿里巴巴美股高港14% 夜期急漲619點
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/05/27
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【ET財經早點1分鐘】儲局公布會議紀錄後 道指升191點 阿里今放榜聚焦疫情影響 友和招股入場費5252元
ET財經早點1分鐘
06:56 2022/05/26
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【ET財經早點1分鐘】道指跌500點後倒升 美短債息跌穿2.5厘 夜期跌142點 滙豐ADR高港4%
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/05/25
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【ET財經早點1分鐘】道指升618點 標指升2%撲4000關 歐央行料7月起加息 歐元升美匯跌
ET財經早點1分鐘
06:46 2022/05/24
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【ET財經早點1分鐘】阿里業績、美國通脹數據左右港股 夜期跌302點 阿里美團ADR仍乏力
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/05/23
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【ET財經早點1分鐘】道指跌236點 標指再試熊市邊緣 夜期急升397點 康希諾疫苗獲世衛使用授權
ET財經早點1分鐘
06:57 2022/05/20
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