譚仔2217NFT預售超購6倍　股價有冇炒作？

譚仔 （02217） 股價半日升逾1%，收報2.54元。譚仔NFT預售超購6倍，譚仔股價一度升逾2%，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）分析指，虛擬貨幣市場弱，NFT難炒起，譚仔本業穩陣，但仍受本地經濟、疫情左右，股價壓於平均線之下，如跌穿2.4元止蝕，不跌穿上望2.7至2.8元亦可考慮走。
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https：//inews.hket.com/article/3278862
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