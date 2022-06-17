汽車股二揀一　小鵬9868 VS 長汽2333揀邊隻

小鵬汽車 （09868） 股價升近半成，半日收報107.1元，長汽 （02333） 亦升逾1%，兩隻汽車股點揀？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）分析策略，指長汽 （02333） 受惠國策走勢好，但未算是新能源車，估值難推得太高，小鵬較吸引，如月均賣車逾萬部，將有利股價，策略上建議於100元以下才買入。
**重溫《ET開市直擊》美股急跌道指失3萬 港股失二萬一仲有冇運行**
https：//inews.hket.com/article/3278862
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